İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halı sahada maç yapan polislere sözlü olarak sataşan bir grup şüpheli şahıs, çıkan arbedenin ardından ayrıldıkları olay yerine temin ettikleri silahla dönüp polislere ateş açtılar.

İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halı sahada maç yapan polislere sözlü olarak sataşan bir grup şüpheli şahıs, çıkan arbedenin ardından ayrıldıkları olay yerine temin ettikleri silahla dönüp polislere ateş açtılar. Maçı izleyen polislerinde silahla karşılık verdiği olayda 1 polis ayağında vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şüpheli şahıs tarafından sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı. Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrardan halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtılar. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B., (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı polis memuru ameliyata alınacak

Halı Saha önüne bulunan ve şüphelilere ait olduğu öğrenilen motosikleti de olay yerinde bırakan şahıslar, yaya şekilde kaçarlarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru M.B., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun ameliyata alınacağı belirtilirken, 5 yaşındaki oğlu ise ekipler tarafından evine götürüldü.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli şahıslardan O.İ., ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
Dördüncü kattan düşen genç kadın, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Dördüncü kattan düşen genç kadın, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi! Linç edilmekten polisler kurtardı
Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi! Linç edilmekten polisler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 00:11:33. #1.16#

title