Son dakika haberi | İzmir'de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | İzmir'de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir'de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de, 65 yaşındaki Ali Rıza Durna'nın, iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'de, 65 yaşındaki Ali Rıza Durna'nın, iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu depoda kundaklama sonucu çıkan yangında, burada kalan iş yeri sahibi Durna'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulün yeğeni O.D (21) ile akrabaları S.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Aşık Veysel Mahallesi'nde 8 Kasım'da, hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından Ali Rıza Durna'nın cansız bedenini bulmuştu. Yangının, kundaklama sonucu çıktığı belirlenmişti.

Polis, olayla ilgili Durna'nın yeğeni ve akrabası 2 kişiyi gözaltına almıştı. Şahıslar arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu belirtilmişti.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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