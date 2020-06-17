Son dakika haberi... İzmir'de "Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneğine", "horoz dövüşü" operasyonu
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Son dakika haberi... İzmir'de "Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneğine", "horoz dövüşü" operasyonu

Son dakika haberleri: İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki "Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği" binasına düzenlenen operasyonda, çeşitli para cezaları uygulanırken, dernek başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... İzmir'de
17.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:27

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki "Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği" binasına düzenlenen operasyonda, çeşitli para cezaları uygulanırken, dernek başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Kemalpaşa Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekiplerce dernekte yapılan aramada dövüş yaptırılan 20 horoz ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğünce derneğe 78 bin lira ceza uygulandı. Dernek Başkanı H.F. hakkında kumar oynamaya yer temini suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Horoz dövüşlerini izledikleri belirlenen 60 kişiye de toplam 189 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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