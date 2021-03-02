Son dakika! Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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Son dakika! Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:25
Son dakika! Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Son dakika gündem haberi: Öğrencilerin okula gelmesi Okul müdürünün yeni normalleşme kuralları ile ilgili öğrencileri bilgilendirmesi KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12.

Öğrencilerin okula gelmesi

Okul müdürünün yeni normalleşme kuralları ile ilgili öğrencileri bilgilendirmesi KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. Çocuklar ve öğretmenler okullarında eğitime başlamanın heyecanını yaşadı. Kent merkezindeki Hayri Kımçak Anadou Lisesi ve Hüsnü Özyeğin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okullarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınıflarına girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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