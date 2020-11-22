Son dakika haberi... İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
22.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:41
Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam etti.
TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam etti. Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir'de sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK