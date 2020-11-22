Son dakika haberi... İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam etti.