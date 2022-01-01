Son dakika haberi! İzmir'de kayıp olarak aranan kişi sazlıkta ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi! İzmir'de kayıp olarak aranan kişi sazlıkta ölü bulundu

Son dakika haberi! İzmir'de kayıp olarak aranan kişi sazlıkta ölü bulundu
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Aralık'ta kamış toplamak için sazlığa gideceğini söyleyen Tahsin Karadana'dan (60) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İtfaiye ve deniz polisi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir dere yatağındaki sazlıkta Karadana'nın cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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