İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı

11.03.2021 06:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 06:09

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonda çıkan yangın, yanında bulunan hafif ticari araca da sıçradı.

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonda çıkan yangın, yanında bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Çınar Mahallesi 5003 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış S'ye ait park halindeki 35 TD 192 plakalı kamyonun ön kısmında bir anda yangın çıktı. Bir nakliye firmasına ait olan kamyon alevlere teslim olurken alevler kamyonun yanında park halinde bulunan Ali D'ye ait 35 HD 4196 plakalı FİAT marka hafif ticari araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kamyon ve hafif ticari de meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı
İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı
İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı
İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı
İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Birol Güven Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 06:10:02. #1.15#
title