Son dakika haberi | İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

23.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:49
Son dakika haberi | İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selahattin Gönen'in kullandığı 48 LM 496 plakalı motosiklet, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyreden 35 ALY 615 plakalı kamyona çarptı.

Yaralanan Gönen, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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