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Son dakika haberi... İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberler... İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Burak Özen hayatını kaybetti.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Burak Özen hayatını kaybetti.

Kaza, 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. Sasalı istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde ilerleyen N.K.'nın kullandığı 35 H 0142 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özen'in cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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