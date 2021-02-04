Son dakika haberi! İzmir'de kalacak yeri olmayan kişiye polis sahip çıktı
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Son dakika haberi! İzmir'de kalacak yeri olmayan kişiye polis sahip çıktı

04.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:33
Son dakika haberi! İzmir'de kalacak yeri olmayan kişiye polis sahip çıktı

Son dakika haberi... İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri, sokakta kaldığını belirten kişiyi otele yerleştirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri, sokakta kaldığını belirten kişiyi otele yerleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetlemek için kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler, Adliye Meydanı'ndaki bir bankta geceyi geçirmek isteyen bir kişinin yanına gitti.

İsminin Nuri Uğuz (51) olduğunu belirleyen polisler, herhangi bir cezai işlem uygulamazken, geçici olarak barınması için onu bir otele yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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