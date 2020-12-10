Son dakika haberi! İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

10.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:36
Son dakika haberi! İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen bir soruşturma kapsamında sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı tespit edilen 3 iş yeri ve bir eve operasyon talimatı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri ve ikamette yapılan aramalarda, 95 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü, 25 bin 600 dolu, 3 bin 400 boş makaron, 168 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü, 8 kayıt dışı telefon ile 10 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda göz altına alınan 3 kişinin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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