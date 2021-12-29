İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, jandarma ekiplerince 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ile alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi.

İZMİR'de, jandarma ekiplerince 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ile alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle 21-27 Aralık'ta, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz'da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 kilo esrar, 53 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram bonzai ve 100 kök Hint keneviri ve 2 bong ele geçirildi. Esrarların ele geçirildiği evin, uyuşturucu imalatı için seraya çevrildiği belirlendi.Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı ile 1750 litre şarap ve alkol yapımında kullanılan 26 aroma ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.


İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

İzmir'de sahte 40 litre rakı ve 1750 litre şarap ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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