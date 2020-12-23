Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan öğrencilere 'uzaktan' trafik eğitimi

Son dakika haberlerine göre İzmir'de jandarma ekipleri, önceden belirlenmiş okulların öğrencilerine verdikleri trafik eğitimlerini EBA/ZOOM uygulaması üzerinden vermeye başladı.

İzmir'de jandarma ekipleri, önceden belirlenmiş okulların öğrencilerine verdikleri trafik eğitimlerini EBA/ZOOM uygulaması üzerinden vermeye başladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle 'uzaktan' vermeye başladı. Önceden belirlenen okul öğrencilerine EBA/ZOOM uygulaması üzerinden eğitim veren personeller, öğrencilere trafiği ve trafik kurallarını tanıtırken, görsel desteklerle de öğrencilere ders verdi.

2020 - 2021 yılı eğitim öğretim döneminde, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak yüz yüze verilmesi planlanan trafik eğitimleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, EBA/ZOOM uygulaması üzerinden icra edilirken, İzmir'de 7-11 yaş grubu toplam 236 öğrencinin trafik eğitiminden faydalandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı