Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
20.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:24

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Umurlu Mahallesi'ndeki evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonda, drone ile evin bahçesinde tespit edilen 70 kök kenevir bitkisi, evde ise 4 kilogram 576 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yarı otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda, ev sahibi A.A. ile uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu belirlenen Z.A, A.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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