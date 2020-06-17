Son dakika haberi... İZMİR'DE İHF BAŞKANI'NIN ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
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Son dakika haberi... İZMİR'DE İHF BAŞKANI'NIN ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi.

17.06.2020 06:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 06:14

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde İnsan Hakları Federasyonu (İHF) Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Polis kaçan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, sabaha doğru saat 03.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi 514 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler, İHF Başkanı Hayrullah Eligül'ün park halindeki 35 TC 668 plakalı aracına silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişiler olay yerinden otomobil ile kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde yaptı. Polis ekipleri ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, kurşunlar Eligül'ün aracına isabet etti. Eligül ise olayın ardından karakola ifade vermeye gittiği öğrenildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... İZMİR'DE İHF BAŞKANI'NIN ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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