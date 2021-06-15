Son dakika haberi! İzmir'de icra işlemi sırasında avukatı silahla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! İzmir'de icra işlemi sırasında avukatı silahla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! İzmir'de icra işlemi sırasında avukatı silahla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haciz işlemi sırasında alacaklının avukatını darbedip silahla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haciz işlemi sırasında alacaklının avukatını darbedip silahla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İzmir İcra Müdürlüğü görevlileri tarafından alacaklı vekilinin talebine istinaden gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında şüpheli H.A.A'nın, alacaklının avukatına tekme attığı ve avukatı tabancayla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin "adam öldürmeye teşebbüs", "görevli memura mukavemet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı, olayda kullandığı tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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