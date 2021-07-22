Son dakika haberi: İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak, Alsancak, Göztepe, Balçova ve İnciraltı gibi hareketli sahil bölgelerinde küçük çocukların çeşitli bahanelerle vatandaşları oyalayarak hırsızlık yaptıkları yönündeki ihbarların yoğunlaşması üzerine çalışma başlattı.

Çocukları azmettirdiği değerlendirilen 5 kişinin kimliklerini belirleyen ekipler, Alsancak bölgesinde 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde 20 cep telefonu bulundu.

Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, daha sonra 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda örgüt lideri olduğu belirtilen N.E'nin (38) evinde 23 cep telefonu, silah ve bu silaha ait 73 adet mermi, arama yapılan diğer adreslerde ise uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve 9 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden N.E'nin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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