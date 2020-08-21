Son dakika haberi... İzmir'de hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi yakalandı
Son dakika habere göre İzmir'de hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
21.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:36
İzmir'de hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Karabağlar ilçesinde polis araçlarında bulunan çakar ışık takılı bir otomobilden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.G'yi Torbalı ilçesinde yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramada ateş açtığı kurusıkı tabanca da bulundu.
A.G'ye adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Kaynak: AA