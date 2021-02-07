Son dakika haberi... İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için izinsiz düzenlenen gösterilere katıldıkları belirlenip gözaltına alınan 26 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için izinsiz düzenlenen gösterilere katıldıkları belirlenip gözaltına alınan 26 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, geçen 5 Şubat akşamı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için izinsiz toplanan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen dağılmayan ve slogan atan 6 kişi gözaltına alındı.

Aynı saatlerde Gündoğdu Meydanı'nda, HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan 20 kişilik grup da polisin uyarılarına rağmen gösteri yapmak istedi. 20 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Toplam 26 kişi, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI