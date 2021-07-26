Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece kulübüne alınmadıkları iler sürülen şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece kulübüne alınmadıkları iler sürülen şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana alınmadıkları ileri sürülen şüpheli veya şüpheliler, taşkınlık çıkardıktan bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız bir araçla tekrardan mekanın önüne gelen şüpheliler, gece kulübüne rast gele art arda ateş etti ve daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Müşteri hayatını kaybetti, bir çalışan yaralandı

Gece kulübüne müşteri olarak gelen Baran Parlak, açılan ateş sonucu panik halinde içeriye kaçmak isterken vücuduna mermi isabet etti. Parlak, kanlar içerisinde yere yığılırken, mutfak çalışanı A.B., ise seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan, Parlak ve A.B. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Parlak hayatını kaybetti. Tedavisi süren A.B.'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

1 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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