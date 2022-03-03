Son dakika haberi: İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Ezgin - Güncel
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Son dakika haberi: İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele yapılan baskında, fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Ezgin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bergama, İzmir, Güncel, Haberler

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