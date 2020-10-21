Son dakika haberi: İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

21.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:48

Son dakika gündem haberi: İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski emniyet amiri M.K, eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.

Son dakika haberi: İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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