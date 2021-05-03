Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde, otoyolun refüjündeki bariyerlere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otoyolun refüjündeki bariyerlere çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücü S.S. yönetimindeki 09 BZ 067 otomobil, refüjde bulunan bariyerlere feci şekilde çarptı. Kaza esnasında araçta bulunan Özdemir Ateşoğlu ve sürücü S.S ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özdemir Ateşoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü S.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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