Son dakika haberi | İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:46
Son dakika haberi | İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Otomobilyle Ergene Mahallesi 113 Sokak'taki evine gelen B.Ö, evine ulaşmak üzere apartmanın bahçesine girdi. B.Ö, apartman kapısına geldiği sırada arkasından gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Birkaç el ateş açan saldırganlar motosikletle olay yerine kaçtı.

B.Ö, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Kadıköy Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 22:47:32. #1.14#
title