Son dakika haberi... İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı
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Son dakika haberi... İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

Son dakika haberine göre İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradıİZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakındaki zeytinlik alana da sıçradı.

16.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:07

İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayındır'ın Hacı İbrahim Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında, Kanlıdere mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 3 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Faruk ÇARK/ BAYINDIR (İzmir), (DHA)-

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Son dakika haberi... İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

Kaynak: DHA

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