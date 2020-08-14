Son dakika haberi... İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi... İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı, tutuklandı.
14.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:12
İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı, tutuklandı.
Dün, boşandığı eşi Gizem Filiz'i (26) annesinin Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesindeki evinde boğarak öldüren ve teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının ilk ifadesinde Filiz'i çocuklarının velayetini vermediği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA