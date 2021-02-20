Son dakika haberi: İzmir'de eşini darbedip bıçakla tehdit ederken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekibi tarafından, eşini darbedip bıçakla tehdit ederken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekibi tarafından, eşini darbedip bıçakla tehdit ederken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İlçede "ikamette kadına yönelik şiddet" ihbarı sonrası adrese giden polis ekibi, Selçuk O'nun karısını darbettiğini ve elindeki bıçakla tehdit ettiğini gördü.

Etkisiz hale getirilen Selçuk O, gözaltına alındı.

Müdahale ile kurtarılan ve vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar bulunduğu belirlenen kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk O, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör