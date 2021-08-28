Son dakika haberi! İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi
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Son dakika haberi! İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi

Son dakika haberi! İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, hızlı ve zamanında müdahale yangının daha fazla büyümesini engelledi.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, hızlı ve zamanında müdahale yangının daha fazla büyümesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Foça ilçesindeki at çiftliği civarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederken, rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Hızlı ve zamanında müdahale ise yangının büyümesini engelledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Son dakika haberi! İzmir'de erken müdahale orman yangınının büyümesini engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
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