Son dakika haberi | İzmir'de elindeki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı
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Son dakika haberi | İzmir'de elindeki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı

Son dakika haberi | İzmir'de elindeki saç boyası kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde saç boyası kutusu içine uyuşturucu saklayan kadın yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde saç boyası kutusu içine uyuşturucu saklayan kadın yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Güney Mahallesinde şüphelendikleri N.U'yu durdurdu.

Kadının elindeki poşeti arayan ekipler, saç boyası kutusu içine saklanmış yaklaşık 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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