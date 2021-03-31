Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri | İzmir'de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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