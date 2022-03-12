Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gördüğü için boşaltılan binada hurda demir toplayan kişi, asansörün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gördüğü için boşaltılan binada hurda demir toplayan kişi, asansörün üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Gediz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda bir kişinin asansörün altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, asansör kabininin altında kalan Tarık Ergön'ün (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ergön'ün iki kişiyle hurda malzeme toplamak üzere binaya girdiği, asansör boşluğundan hurda demir çıkardığı sırada düşen kabinin altında kaldığı öğrenildi.

Olay sırasında apartmanın dışında oldukları belirtilen iki kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ergön'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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