Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
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Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu

Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken yangın, yan binalardaki 2 daire de zarar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken yangın, yan binalardaki 2 daire de zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, H.B.'nin Umut Mahallesi 3867 Sokak'ta kiracı olarak oturduğu 3 katlı binanın en üst katındaki evinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında binanın bitişiğindeki ve arkasındaki 2 dairede de hasar oluştu.

Öte yandan, evinin yandığını görüp sinir krizi geçiren ev sahibi H.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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