Son dakika haberi! İzmir'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! İzmir'de çatıda çıkan yangın söndürüldü

30.10.2020 02:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 02:32
Son dakika haberi! İzmir'de çatıda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde nargile közünün neden olduğu iddia edilen çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde nargile közünün neden olduğu iddia edilen çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangınının Suriye uyruklu kişilerin çatıda nargile yakmaları nedeniyle çevreye saçılan közlerden çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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