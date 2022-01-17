Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın - Haberler
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Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Konak ilçesinde, pazar günleri 'bit pazarı' kurulan alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, pazar günleri 'bit pazarı' kurulan alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ege Mahallesi'nde, pazar günleri 'bit pazarı' olarak kullanılan yapının üst katında, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. İçinde kimsenin olmadığı belirlenen yapıda hasar meydana geldi.


Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Son dakika haberi! İzmir'de 'bit pazarı' alanında yangın

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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