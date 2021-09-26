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Son dakika haberi: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde misafirliğe gittiği arkadaşlarından köpeğiyle evine dönen Serdar Maya'nın (29) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, şüphelinin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirledi.

Katil zanlısının R.Y. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde Maya ile aralarında husumet bulunduğunu, sokakta karşılaşınca kavga ettiklerini ve ateş açıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde misafirliğe gittiği arkadaşlarından köpeğiyle evine dönen Serdar Maya, dün 370 Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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