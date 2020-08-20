Son dakika haberi | İzmir'de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İzmir'de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu.

Son dakika haberi | İzmir'de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu
20.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:36

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan D'yi gözaltına aldı. Yüksel'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlıda 400 promil alkol çıktı

Olayın ardından gözaltına alınan Serkan D'nin emniyette yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Zanlı, ilk ifadesinde Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirten Serkan D, yine hatırlamadığı bir nedenle tartıştıklarını, Ceyda Yüksel'in de camın üzerine düşmüş olabileceğini öne sürdü.

Serkan D, ayrıca Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Serkan D, adliyeye gönderildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Güncel
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Güncel
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı 3. Sayfa
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı
Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İzmir'de bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 22:44:44. #1.14#
title