Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu
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Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu

Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde Hüseyin Ö, viyadük altında ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde Hüseyin Ö, viyadük altında ölü bulundu.

Ümit Mahallesi'nden geçen İzmir-İstanbul otoyolu viyadük altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112'ye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, başında darp izi olan Hüseyin Ö'nün (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ailesinin bir süre önce Hüseyin Ö. için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, ifadeler doğrultusunda olayla ilgili olduğu belirtilen B.Y'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu
Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu
Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu
Son dakika haberi... İzmir'de başında darp izi olan bir kişi viyadük altında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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