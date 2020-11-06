Son dakika haberi... İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.