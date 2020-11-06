Son dakika haberi... İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı
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Son dakika haberi... İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

06.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:12
Son dakika haberi... İzmir'de Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, deprem sonrası yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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