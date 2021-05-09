Son dakika haberi: İzmir'de alacak verecek meselesinin ardından çıkan tartışmada bir eve yanıcı madde atıldı
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Son dakika haberi: İzmir'de alacak verecek meselesinin ardından çıkan tartışmada bir eve yanıcı madde atıldı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak verecek meselesinin ardından çıkan tartışmada bir eve yanıcı madde atıldı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesinin ardından çıkan tartışmada bir eve yanıcı madde atıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesinin ardından çıkan tartışmada bir eve yanıcı madde atıldı.

Edinilen bilgiyi göre, Murat Mahallesi 2472 sokakta ikamet eden Doğan A, otomobilini, bakım yapılması için B.A. ve E.A. adlı kardeşlerin çalıştığı iş yerine bıraktı.

Doğan A, bir süre sonra bakım bedelini ödeyerek otomobilini teslim aldı.

İddiaya göre, ücreti az bulan B.A. ve E.A. adlı kardeşler, Doğan A'nın babası Ali A'nın yaşadığı eve geldi.

Bir şişeye doldurdukları yanıcı maddeyi, içine koydukları bez parçasını yakarak evin dış duvarına atan kardeşler, olay yerinde kaçtı.

Evde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler Doğan A. ve babası Ali A'nın ifadesine başvurarak, B.A. ve E.A. adlı kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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