İzmir'de aksiyon filmi gibi firar

İzmir'de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından silahla vurularak yakalandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından silahla vurularak yakalandı.

İzmir'de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı. Olay yerinden kaçtığı aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucunda araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklandı.

Firari E.A.'yı fark eden polis ekipleri, şahsa "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı. E.A.'nın bacaklarından 3 kurşun yarası aldığı öğrenilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Polat - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı