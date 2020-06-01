Son dakika haberi | İzmir'de 757 kök hint keneviri ele geçirildi Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Kiraz İlçesinde jandarma ekipleri, çeşitli noktalara ekili vaziyette toplam 757 kök hint keneviri ele geçirdi.

İzmir'in Kiraz İlçesinde jandarma ekipleri, çeşitli noktalara ekili vaziyette toplam 757 kök hint keneviri ele geçirdi.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliller Mahallesi'nde altı ayrı alanda hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda, boyları 50-1.80 santimetre arasında değişen toplam 757 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ormanlık alana kenevir bitkisi eken şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA