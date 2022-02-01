Son dakika haberi! İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu (2)
Gelen son dakika haberlerine göre DAKİKADA 2 BİN SİGARA İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 50 milyon liralık kaçak tütün, doldurulmuş sigara ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği imalathanede;
İZMİR (DHA) - DAKİKADA 2 BİN SİGARA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 50 milyon liralık kaçak tütün, doldurulmuş sigara ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği imalathanede; 1 dakikada 2 bin doldurulmuş sigara üretildiği, bunların 2- 4 bin sigara kapasiteli tablalara koyularak, kaçakçılara gönderildiği belirtildi.Hakkında işlem yapılan kişi sayısının artabileceği ve polisin operasyonlarının sürdürdüğü öğrenildi.
Davut CAN/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel