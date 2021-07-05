Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F, hakim karşısına çıktı.

İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F, hakim karşısına çıktı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Betül F, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği için katılamadı.

Sanığın eski eşi Mert Erdamar, iki oğlu, maktulün dedesi Kemal Erdamar, avukatlar ve tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Mert Erdamar "En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canilerin topluma dönmesini istemiyorum." dedi.

Dede Kemal Erdamar da torununu bulduğunda hareketsiz yattığını, hemen kucaklayarak hastaneye götürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum ve Betül F. aynı yerde çalışıyordu. Kendisi perşembe günü işe gitmemiş. Çaycı oğlumu arayıp işe gelmediğini söylemiş. Oğlum bana evlerine gidip bakmamı söyledi. Eve gittim kapıyı küçük oğlu açtı. 'Bahar nerede' diye sordum. 'Uyuyor, uyanmıyor' dedi. Annesinin yatağında sırt üstü yatıyordu. Kaldırdım, ağzından kan geldi. Hemen komşumuzla birlikte Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük. Doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Doktorlar gece 2-3 gibi ölmüş olabileceğini söylediler. Ben torunum için her şeyi yapardım. Davacıyız, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz."

Sanığın büyük oğlu E.A. ise, annesinin olaydan önce bir süredir ağlama krizleri yaşadığını kaydederek, "Olay akşamı Mert Erdamar bize gelmişti. Balkonda oturduk dondurma yedik. Sonra Mert Erdamar evine gitti. Ben odama geçtim. Annem kardeşimle yatak odasına gitti. Saat 5'e kadar oyun oynadım. Sonra salona gidip uyudum. Annemi hiç görmedim. Sabah annemin işe gittiğini düşündüm. Dedesi her gün olduğu gibi kardeşimi almaya gelmişti. Çığlık sesleriyle uyandım. Ne olduğunu anlamadım. Annemi balkonda buldum. Balkondan aşağı sarkmıştı. Annemin yüzünü çok kötü görmüştüm. Çok fazla şişti. Kardeşime ne olduğunu sordum, bilmediğini söyledi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanıktan kan donduran savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
Ayşe Nazlı'yı boğarak öldüren sanıktan kan donduran savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Kartal Tibet İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:01:04. #1.15#

title