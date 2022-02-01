Son dakika haberi... İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'de 4 katlı binada yangın paniği

İZMİR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde içerisinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralında Tuna Mahallesi, Mehmet İhsan Zeyrek sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle söndürüldü. Yanan dairede kimsenin bulunmaması sebebiyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.