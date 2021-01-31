Son dakika haberi! İzmir'de 3 katlı binanın giriş katında yangın paniği

İZMİR'in Konak ilçesinde, 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden olurken, evin Süleyman D.(22) tarafından yakıldığı ileri sürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 21.40 sıralarında Küçükada Mahallesi 3552 sokakta bulunan 3 katlı bir katlı bir binanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, zemin katta tek başına yaşadığı öğrenilen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Süleyman D.'nin yangını çıkartmış olabileceği ileri sürüldü. Öte yandan, yangını ilk itfaiye ekiplerine bildiren Kemal Öztaslak, "Aşağıdan gelirken birden bire herkes bağırdı sesler duyduk. Baktık ev yanıyor, annemi yukarıdan indirmişler. Komşular daha sonra ablamın çocuğunu indirmişler. Bu adam buralara gelip gidiyor, oğlan kardeşimin üvey oglu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz çekyatlar yanmış, ya sigara bıraktı ya da bir şey içti. Bilmiyoruz yani, ısınmak için bir şey de yakmış olabilir. Çekti gitti ev yandı." dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı