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Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 çocuk annesi bir kadın, tanıdığı ileri sürülen şahsı, evine gelmesi ve aralarında çıkan tartışmanın neticesinde bıçaklayarak öldürdü.

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - - İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 çocuk annesi bir kadın, tanıdığı ileri sürülen şahsı, evine gelmesi ve aralarında çıkan tartışmanın neticesinde bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Esra U. eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın'ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Esra U., Aydın'ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Esra U. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Serkan Aydın'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
3 çocuk annesi kadın, evine gelen şahsı bıçaklayarak öldürdü

3 çocuk annesi kadın, evine gelen şahsı bıçaklayarak öldürdü

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