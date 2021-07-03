Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi | İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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