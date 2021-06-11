Son dakika haberi: İzmir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili 2 tutuklama

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Menemen ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mermerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde çocukları kavga eden iki grup arasında yeniden tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine kavgada silahlar çekilirken, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Kavga eden gruplardan vücuduna mermi isabet eden Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Mehmet Arpak, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine, Salih Kılıç ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan her iki kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

2 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalar neticesinde silahlı çatışmaya karıştığı tespit edilen Sercan K. ve Tarık D., gün içerisinde polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı