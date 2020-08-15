Son dakika haberi! İZMİR Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştu
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Son dakika haberi! İZMİR Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştu

Gelen son dakika haberlerine göre Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştuİZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında, alevlerin 500 metre yaklaştığı Termal Kent Sitesi sakinleri, yaşadıkları paniği anlattı.

15.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:02

Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında, alevlerin 500 metre yaklaştığı Termal Kent Sitesi sakinleri, yaşadıkları paniği anlattı. Site yöneticisi Tahir Çetmili, "İnsanlar büyük panik yaşadı. Jandarmalar ve orman ekipleri sitenin içinde geziyordu. Herkes eşyasını alıp arabalarına koşunca, site kapısının önünde yığılma oldu. Alevler 500 metre yaklaştı ancak yangın bölgesiyle aramızda kalan boş arazide durdu. O arazi olmasaydı, çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi" dedi. Ildır Mahallesi yakınlarındaki Turna Boğazı Küme Evleri içerisinde kalan bazı metruk binaların ise yandığı görüldü.

Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayıp önce makilik, sonra ormanlık alana sıçrayan yangına 15 helikopter, 2 uçak, 56 arazöz ve çok sayıda orman işçisi havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 16 saatte kontrol altına alınan yangında, Ildır Mahallesi yakınlarındaki Turna Boğazı Küme Evleri içerisinde kalan bazı metruk binalar yandı. Alevlerin yaklaştığı Termal Kent Sitesi boşaltıldı.

Sitede oturanlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Site yöneticisi Tahir Çetmili, "Yangının büyümesi ve sitemize doğru gelmesiyle beraber jandarma ve kolluk kuvvetleri sitemizi komple boşalttı. Aslında boşaltılma esnasında yangının sitemize uzaktı. Ancak yoğun duman ve sis vardı. Ancak daha sonra alevler bize 500 metre kadar yaklaştı. Yangın bölgesiyle aramızda boş bir arazi vardı, alevler orada durdu. O arazi olmasaydı, çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Sakinlerimiz oldukça endişelendi. Çoluk çocuk alıp arabaya bindiler ve sabaha kadar güvenli bir yerde arabada beklediler. Endişelenmemek mümkün değil" dedi.

'SİTE KAPISINDA 80-100 TANE ARABA YIĞILDI'

Yangınla birlikte elektriklerin ve suların kesilmesiyle birçok kişinin siteden ayrıldığını belirten Çetmili, "8-10 jandarma aracı, sürekli siren çalarak ve anons yaparak dolaşıyordu. Arazözler sitenin kapısına yığılmış vaziyetteydi. Çeşme yarımadasında bazen ufak tefek yangınlar çıkar, ancak bu çok başkaydı. Herkes bir anda kıymetli eşyasını alıp arabalarına koştu. Site kapısında bir anda 80-100 araç yığıldı. Artı olarak köy tarafından gelen arabalar, geri dönmek için bizim sitenin içinden tur attılar. Büyük yoğunluk oluştu" dedi.

Site sakini İsmail Gülbir, yangın sırasında sitenin çiftliğinde olduğunu belirterek, "Her taraf olduğu gibi yandı. Çok can gitti. Yılan, kaplumbağa, kuş hepsi telef oldu. Alevler o kadar hızlı ilerliyordu ki; koşarak değil uçarak bile kurtulamazdınız. Yırtabilmek için Usain Bolt olmak lazım" dedi. Site sakinlerinden Sedat Yerli ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Saat 22.00 gibiydi. Önce siren sesleri duyduk. Ben önce ambulans sesi zannettim. Bir trafik kazası var diye düşündüm. Ancak daha sonra komşularımızın uyarılarıyla yangını fark ettik. Çok şiddetli bir yangındı. Tehlike arz ettiği belliydi. Eve geldim, aileme durumu anlattım. Terk etmemiz gerektiği belli olduğundan hemen hazırlık yaptık. Eşyalarımızı toplayıp evi terk ettik. Jandarma da zaten uyardı. Herkes panik havasını yaşadı. Aşağıda güvenli bir bölgede site sakinleri olarak biriktik ve gelişmeleri izledik. Sabaha karşı döndüğümüzde yangın hala devam ediyordu. 15-20 helikopter havada uçuyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖÜMÜ:

Yanan yerlerden görüntü

Termal Kent Sitesi'nden görüntüler

Site yöneticisi Tahir Çetmili ile röp.

Site sakini İsmail Gülbir ile röp.

Site sakini Sedat Yerli ile röp.

Yangından arşiv görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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Son dakika haberi! İZMİR Çeşme'deki yangında boşaltılan sitenin sakinleri konuştu

Kaynak: DHA

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