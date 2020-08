Son dakika haberi... İzleme timlerinden karantinadaki Covid-19 vakalarına sıkı markaj Son dakika haberleri... İzleme timlerinden karantinadaki Covid-19 vakalarına sıkı markaj -Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, mahalle mahalle dolaşıp, karantina hastalarının evde kalıp kalmadığını kontrol ediyor Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altındaki hastaların takibi ve denetimi için...

İzleme timlerinden karantinadaki Covid-19 vakalarına sıkı markaj

-Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, mahalle mahalle dolaşıp, karantina hastalarının evde kalıp kalmadığını kontrol ediyor

BURSA - Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altındaki hastaların takibi ve denetimi için izleme timleri kuruldu. Sağlık Müdürlüğü uhdesinde polis ekipleriyle birlikte görev yapan timler, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp, karantina altındaki Covid hastalarının evde olup olmadıklarını denetliyor.

Yeni normalleşme sürecinin ardından Covid 19 vak'alarının artmasının üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda her geçen gün yeni kararlar açıklanıyor. Yeni normalleşme ile birlikte il genelinde düğünler 2 saate indirilirken pek çok iş yerine kısıtlamalar getirilip tedbirler arttırıldı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedavisinin ardından evlerinde karantina altında tutulan Covid 19 hastalarını da sıkı markaja aldı. Polis ekipleri ile birlikte mahalle mahalle sokak sokak gezen filyasyon ekiplerine yardımcı olmaları için oluşturulan izleme timleri, Yıldırım ilçesinde karantina hastalarının evlerine gidip evde olup olmadıklarını denetledi. Yapılan denetimde, İl Sağlık Müdürlüğü'nden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerini alan ekipler, bu kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını takip ederek, gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ferhat Ekinci, "Mart ayında başlayan pandemi ile birlikte, yoğun bir şekilde Covid'li hastaların hastanede tedavilerini, temaslarını tespit ederek evdeki izolasyonlarını filyasyon ekiplerimiz ile birlikte sağlamaktayız. Son 10 gündür İç İşleri ve Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla evde izole ettiğimiz pozitif hastaların ve temaslı hastaların kurulan izlem timleriyle evde izole olup olmadıklarını yoğun bir şekilde kontrol etmekteyiz. Buradaki amacımız, izole olarak evde kalması gereken pozitif hastaların ve temasların topluma çıkıp hastalığı topluma yaymalarını engellemek. Bursa genelinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte bu denetimleri sıkı bir şekilde yapmaktayız. Çok yoğun ihlallerle şuanda karşılaşmamaktayız. Gittiğimiz her evde yaklaşık her gün 100 haneyi ziyaret edip ve hastaların evde kalarak izole olmaları konusunda bilgi vermekteyiz. Sorunları varsa onları da not alıp müdahaleyi yapmaktayız" dedi.

Kaynak: İHA